Sesión Anticorrupción-El posicionamiento del Auditor-Unidad tricolor-Loera en Juárez y Cruz en Punta Oriente

Este lunes, la crema y nata de las instituciones estarán presentes en la sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en donde no nada más se revisarán los avances en la materia, también las trabas que se les han presentado por angas o por mangas, aunque más bien por la impunidad que algunos ostentan ante su cercanía con el régimen actual, como es el caso del exgobernador y actual senador de Morena, Javier Corral, a quien el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, le salvó el pellejo al arrebatarle a la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua que encabeza Abelardo Valenzuela, la carpeta de investigación en su contra que derivó en una orden de aprehensión, misma que fue armada tras lo descubierto por la Auditoría Superior del Estado que lidera Héctor Acosta Félix, por lo que tanto El Bayo como el Auditor, estarán presentes en dicha sesión extraordinaria y éste último hará un posicionamiento institucional debido a los alcances que esa resolución del Tribunal tendrá en posteriores auditorías que se realicen a instituciones que manejen recursos federales.

La cita es a las 13 horas de hoy en las instalaciones del ICHITAIP, otra institución que está bajo amenaza de desaparecer ante las decisiones retrógradas en materia de transparencia por parte del régimen de la 4T, además de que también están invitados los integrantes del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, del Tribunal de Disciplina Judicial, el Comité de Participación Ciudadana y el secretario de la Función Pública del Gobierno del Estado, Roberto Fierro.

******

Luego de que la jefa de la alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, fuera víctima de un ataque a golpes presuntamente orquestado por la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, esto durante un operativo de reordenamiento en calles de esa alcaldía ubicada en la capital del país, la gobernadora Maru Campos se solidarizó con la alcaldesa que desde que asumió como tal ha sido blanco de ataques de toda índole por parte de los morenos que ostentan la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. A través de su cuenta de X, la Góber chihuahuense le envió un mensaje a Rojo de la Vega, al recordarle que “la violencia es el miedo a los ideales de los demás”, una frase de Mahatma Gandhi que la Gobernadora utilizó para enviarle su apoyo y solidaria a la alcaldesa capitalina.

******

Unidad, unidad y unidad, esa fue la consigna con la que los liderazgos priistas acudieron el sábado al Consejo Político Estatal que se llevó a cabo en la sede del CDE allá en la colonia Dale. Ahí, los consejeros tricolores aprobaron varios puntos, pero el más destacado fue el método para la renovación de la dirigencia estatal, en donde la mesa quedó servida para que Alex Domínguez se reelija sin bronca alguna, ya que si algo tienen los de la familia revolucionaria es un apego a la institucionalidad que se hizo bastante notoria el sábado, además de que el también diputado federal trae el apoyo de los líderes, como es el caso del coordinador de la bancada en el Legislativo local, Arturo Medina, así como el de los diversos sectores y organizaciones, entre los que destacó el de Fermín Ordóñez, dirigente estatal de Movimiento Territorial, cuyos integrantes le mostraron ese respaldo al dirigente estatal priista. Por lo que será en aproximadamente dos semanas cuando se emita la convocatoria para tal efecto.

Por cierto que un día antes de que se llevara a cabo el Consejo Político del partido tricolor, el dirigente estatal Alex Domínguez y el líder de los diputados locales, Arturo Medina, acudieron a la sede del Ejecutivo chihuahuense para reunirse con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, el cual los recibió como parte de esa coordinación latente entre Poderes que ha sido la tesitura de la actual administración estatal.

******

Ya que andamos con cuestiones políticas y partidistas, el que este fin de semana viajó a la región serrana es el dirigente estatal del Verde, Octavio Borunda, quien acudió a Guazapares para tomarles protesta a los nuevos integrantes del Comité Directivo Municipal del PVEM, mismo que quedó encabezado por Nila Acuña. En el evento protocolario, el también diputado local destacó la fortaleza de su partido en varios municipios del estado, como es el caso de Guazapares y otros tantos que gobiernan, pues una cosa es la alianza a nivel federal con la 4T y otra es el trabajo territorial que tiene el Verde en el estado, por lo que Borunda Quevedo refrendó su compromiso con la unidad y el trabajo en equipo.

******

A quienes les tocó celebrar juntos el Día del Amor y la Amistad es a la dirigente estatal de Morena, Briguite Granados, al senador Juan Carlos Loera y al diputado local Óscar Avitia, pues los tres encabezaron una asamblea morenista en la colonia Sol Poniente, allá en Ciudad Juárez, mientras que ayer domingo, el que fungió como anfitrión de la visita que se aventó el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar al municipio de Aldama y al sector de Punta Oriente, es el regidor y presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González, esto como parte de las giras que cada fin de semana se avienta el Presidente Municipal de Juárez, quien desde hace meses anda encampañado en busca de la candidatura morenista a la gubernatura.