Vaguada en altura traerá nublados, lluvias aisladas y vientos a territorio estatal

Una vaguada en altura en el noroeste de México originará rachas fuertes de viento en la mencionada región.
Para este miércoles se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas a
dispersas en municipios como Delicias y Camargo.
#PronósticoDelTiempo para el noroeste de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/QRjTiv555e
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 8, 2026
El jueves 9 se prevén nuevamente vientos con rachas de hasta 55 km/h en
Ciudad Juárez, Balleza, Nonoava, Julimes, Saucillo, Rosario, San Francisco del Oro, Parral, López, Coronado, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz, así como lluvias moderadas en el noreste del estado.
La CEPC exhorta a la población a conducir con precaución ante la posible reducción de visibilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.