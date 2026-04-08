Vaguada en altura traerá nublados, lluvias aisladas y vientos a territorio estatal

Una vaguada en altura en el noroeste de México originará rachas fuertes de viento en la mencionada región.

Para este miércoles se mantiene la probabilidad de lluvias aisladas a

dispersas en municipios como Delicias y Camargo.

El jueves 9 se prevén nuevamente vientos con rachas de hasta 55 km/h en

Ciudad Juárez, Balleza, Nonoava, Julimes, Saucillo, Rosario, San Francisco del Oro, Parral, López, Coronado, San Francisco de Conchos, Camargo y La Cruz, así como lluvias moderadas en el noreste del estado.

La CEPC exhorta a la población a conducir con precaución ante la posible reducción de visibilidad, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales.