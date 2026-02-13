Separan de su cargo en la SEP a Marx Arriaga; denuncia violencia

Marx Arriaga fue separado de su cargo como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Joaquín López-Dóriga, Arriaga se habría atrincherado en su oficina; pero posteriormente salió.

Al exfuncionario se le notificó que su destitución surtirá efecto a partir del domingo 15 de febrero de este año.

Videos en redes sociales muestran distintos momentos del momento en que Marx Arriaga fue notificado de su destitución y su salida del recinto en el que se encontraba.

En un material, el ahora exfuncionario cuestionó: “¿Quién dio la indicación?”.

Marx Arriaga fuera de la SEP. — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 13, 2026

En otro momento, interactuó con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.