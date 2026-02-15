SEP explica los motivos del cese de Marx Arriaga; niega que Nueva Escuela Mexicana este en riesgo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó los motivos del cese de Marx Arriaga de la Dirección General de Materiales Educativos.

En un comunicado el sábado 14 de febrero de 2026, la dependencia federal apuntó que Arriaga Navaro se negó a realizar cambios a los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

“Es mentira que se quieran suprimir contenidos que tengan que ver con los procesos de transformación o con el obradorismo. Nunca se ha pedido que se retiren de los libros las luchas y los movimientos insurgentes que dignamente ha protagonizado el pueblo de México. De esas luchas se viene, enorgullecen a todas y todos, y siempre deberán estar ahí para las nuevas generaciones”, se lee en el documento.

“Los Libros de Texto Gratuitos son herramientas de lucha por una mejor educación popular, en constante diálogo y transformación, por ello estamos ante una gran oportunidad de incorporar más contenidos en lenguas indígenas, como las y los propios maestros han señalado; garantizar formatos en macrotipo y Braille; incluir a las mujeres en los libros de historia, donde su presencia aún es insuficiente; ampliar el reconocimiento a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, diseñar materiales educativos para infancias y adolescencias en situación de movilidad; fortalecer los aprendizajes en humanismo y vida saludable; y saldar la deuda histórica con docentes multigrado, pues casi la mitad de las escuelas públicas trabajan con esa dinámica y merecen materiales especialmente adaptados para ellos”, indicó.

Todos estos cambios fueron solicitados por la Subsecretaría de Educación Básica a la Dirección General de Materiales Educativos, la cual se negó argumentando que cualquier modificación era atentar contra el legado de Andrés Manuel López Obrador”, agregó la SEP.

La SEP detalló que también se planteó la necesidad de imprimir los cuadernillos para docentes (editados en 2023), que de manera reiterada han solicitado para poder fortalecer la enseñanza por proyectos y arraigar los principios de la NEM. Sin embargo, se recibió una nueva negativa ante esta petición.

“Esta dinámica de rechazos impidió avanzar durante meses, por lo que el pasado 28 de enero se llevó a cabo una reunión entre el secretario de Educación y el titular de la Dirección General de Materiales Educativos para plantearle la posibilidad de que ocupara otro cargo dentro del gobierno, con el propósito de que los cambios sugeridos pudieran llevarse a cabo”, expuso.

“Sin embargo, rechazó el ofrecimiento y aseguró que evaluaría si presentaría su renuncia. De manera conjunta, se acordó con Marx Arriaga que, en caso de que decidiera no presentar su renuncia el 15 de febrero, él mismo sugirió, que se tomara una ruta jurídica para liberar la plaza y él estaría de acuerdo”, enfatizó.

Se recalcó que la plaza ocupada por Marx Arriaga “tuvo un cambio de naturaleza para ser ahora de libre designación; lo que deja en libertad a la Secretaría de Educación Pública para hacer un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero”, además de que criticó la manera en que se trató al hoy exfuncionario federal durante la notificación realizada el viernes 13 de febrero.

“No se trató de ningún cese, despido y mucho menos un desalojo. Lo que sí es absolutamente reprobable es la manera en que se llevó a cabo esta diligencia por funcionarios de la SEP, en la que solicitaron el acompañamiento de personal de resguardo a todas luces innecesario”, expuso.

“Entre compañeros siempre debe prevalecer el respeto nunca los abusos de poder, por lo que el secretario de Educación ha ordenado una investigación sobre la actuación de los funcionarios y habrá consecuencias sobre los resultados de la misma. Marx Arriaga merece todo nuestro respeto y la SEP siempre será su casa”, argumentó la dependencia federal.

Tras reconocer el trabajo realizado por Marx Arriaga al frente de la Dirección General de Materiales Educativos, la SEP negó que la Nueva Escuela Mexicana esté en riesgo.

“Es falso que la NEM esté en riesgo. La territorialización del currículo, el vínculo vivo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la educación comunitaria y la defensa de la educación como derecho que no se toca: esos principios guían el camino, y se cuidan con trabajo diario, formación permanente, con la convicción de que educar es un acto de liberación y que el aula es el primer territorio donde un pueblo disputa su futuro”, recalcço.

La NEM sigue porque hay miles de docentes que cada mañana la hacen real, que la adaptan a su tierra, que la reinventan con sus estudiantes y sus comunidades. Lo que es del pueblo no se detiene. La transformación educativa sigue su marcha”, finalizó la SEP.

Con información de López-Dóriga Digital