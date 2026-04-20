Sentencian al padrastro de Jassiel a 40 años de prisión; se sometió a procedimiento abreviado

Un juez dictó una sentencia de 40 años de prisión en contra Abraham Alejandro F. D, padrastro de Jasiel Giovanny, luego de que el acusado se sometiera a un procedimiento abreviado, con lo cual aceptó su responsabilidad en el caso.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial ordenó el pago de la reparación del daño por un monto de 1 millón 394 mil pesos, así como 17 mil 728 pesos adicionales por concepto de gastos funerarios.

El fallo pone fin al proceso penal mediante esta vía jurídica, evitando la etapa de juicio oral y estableciendo de manera inmediata la condena correspondiente.