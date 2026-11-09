Sentencian a masculino que robó vehículo y dinero de agencia automotriz

La Fiscalía General del Estado, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años y dos meses de prisión, dictada en contra de José Antonio L. R., por los delitos de robo agravado y daños que cometió a una empresa automotriz, el 29 de marzo del año en curso, en Ciudad Juárez.

A través de las indagatorias a cargo de la Unidad de Investigación de Robo de Vehículos, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, se demostró que el ahora sentenciado, cometió el delito cuando se desempeñaba como guardia de seguridad en la empresa afectada, ubicada en la Avenida Paseo Triunfo de la República y Francisco Márquez, de la colonia Partido Senecu.

El día de los hechos se apoderó de un vehículo Buick, línea Encore, tipo vagoneta, modelo 2026, y de 70 mil pesos en efectivo, además, causó daños con un extintor a ventanas de la agencia automotriz, mismos que ascienden a la cantidad de 28 mil pesos.

José Antonio L. R., fue capturado por Policías Investigadores mediante una orden de aprehensión.

Ante las pruebas que presentó un agente del Ministerio Público, José Antonio L. R., se apegó a un procedimiento abreviado en el que aceptó su responsabilidad, para recibir del Juez de Control conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el CERESO número tres.

También fue condenado a pagar la cantidad de 120 mil 758 pesos por concepto de la reparación de los daños.