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Benefician a más de 2 mil 200 colaboradores del Poder Judicial con el programa PCE Previene+

Pensiones Civiles del Estado (PCE) puso en marcha el programa PCE Previene+, que en su primera edición convocó a dos mil 255 colaboradores del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), quienes se beneficiarán con herramientas tecnológicas y unidades médicas móviles.

El organismo implementó un esquema de atención que permite identificar a las personas que requieren estudios preventivos o de control, contactarlas mediante WhatsApp y llamadas telefónicas, brindarles orientación y facilitar la programación de sus citas de acuerdo con su disponibilidad laboral.

Las y los miembros del TSJE fueron invitados a realizarse estudios de laboratorio clínico, química sanguínea, biometría hemática, antígeno prostático, mastografías, Papanicolaou y pruebas de glucosa, según las necesidades de cada persona.

El director general de PCE, Heriberto Miranda Pérez, destacó que este modelo busca facilitar el acceso a los servicios de salud mediante una atención más cercana, organizada y oportuna sin interrumpir significativamente las actividades laborales.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Brigada Móvil PCE + Cerca de Ti, dispuso de múltiples unidades móviles de laboratorio clínico y mastografía, además de módulos de atención médica, odontología, vacunación, nutrición, salud mental, salud bucal, pruebas rápidas de VIH y hepatitis B y PrevENSIONES.

Además, las y los derechohabientes de la institución podrán realizar trámites como actualización de datos, carta testamentaria e impresión de credencial PCE, trámites de préstamos, evitando traslados adicionales.

En el arranque del programa estuvieron presentes la magistrada presidenta del TSJE, Marcela Herrera Sandoval, así como miembros del organismo.

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