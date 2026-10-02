Sentencian a 5 años de prisión a 4 detenidos por armas

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó plenamente la participación de Fernando “N”, Joaquín “N”, Gabriel “N” y Leonel “N” en la comisión de delitos a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que los tres primeros fueron sentenciados a cinco años cuatro meses de prisión, mientras que Leonel “N” cumplirá una pena de cinco años ocho meses de cárcel.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) a través del agente del Ministerio Público de la Federación, reunió los elementos de prueba suficientes, con los que el juez resolvió que Fernando “N”, Joaquín “N”, y Gabriel “N”, cumplieran la pena descrita por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con agravante, y portación de arma de fuego.

Los cuatro sentenciados tendrán que pagar una multa de 100 Unidades de Medida y actualización (UMAS).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en colaboración con personal de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía General del Estado, detuvieron a Fernando “N”, Joaquín “N”, Gabriel “N” y Leonel “N” en la colonia Portal del Roble de Ciudad Juárez, cuando viajaban armados a bordo de un vehículo.

Al momento de la detención, los elementos policiales aseguraron un arma de fuego tipo revólver con un cartucho útil; un arma de fuego tipo pistola con cargador abastecido con cinco cartuchos útiles; un arma de fuego tipo pistola con cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles, los cuales, junto con los cuatro detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en la entidad, quien inició la investigación correspondiente.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx.