Sentenciado por actividades de narcomenudeo en la ciudad de Chihuahua

La Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años de prisión, dictada en contra de José Luis S. L., por delitos contra la salud en su modalidad de comercialización

El día 12 de mayo del 2025, el ahora sentenciado fue detenido en las calles Monte Naranjo y Monte Veleta de la colonia Quintas Carolinas en esta ciudad de Chihuahua, cuando comercializaba cocaína.

Fue sorprendido en el momento que entregó un envoltorio que contenía 4.4932 gramos de citado narcótico a cambio de numerario que le entregó una diversa persona.

El pasado lunes 17 de agosto, aceptó su responsabilidad y se sometió al mecanismo de aceleración consistente en un procedimiento abreviado para recibir del Juez de Control conocedor de la causa penal 1883/2025, la sentencia, en la que se le otorgó el beneficio de la condena condicional por no contar con antecedentes penales.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)