Detuvo Policía Municipal a tres hombres y aseguraron dos armas de fuego en Los Mezquites

Elementos del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a tres hombres y aseguraron dos armas de fuego durante recorridos de prevención y vigilancia en la colonia Los Mezquites.

Fue en el cruce de las calles Jacinto Canek y Pedro Robles, donde los agentes observaron a tres hombres junto a una camioneta Chevrolet Suburban, modelo 2015.

Al realizar la inspección del vehículo, los policías localizaron dos armas de fuego tipo pistola: una Taurus calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido y otra Taurus calibre .45, con cargador y cartuchos.

Por estos hechos fueron detenidos Abraham V., de 27 años; Joziel R. C., de 20 años; y Ángel Daniel M. G., de 33 años, quienes fueron trasladados al Centro Municipal de Detención de la Comandancia Norte.

Los detenidos y las armas aseguradas fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes, mientras que el vehículo quedó bajo resguardo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.