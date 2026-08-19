Sentenciado a seis meses de prisión por robo agravado

• Fue detenido en flagrancia sustraía diversos productos de un establecimiento comercial.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de seis meses de prisión, dictada en contra de Fernando H. G., por el delito de robo agravado.

En un procedimiento abreviado efectuado el pasado lunes 17 de agosto, el ahora sentenciado aceptó su responsabilidad penal ante las pruebas expuestas en su contra por el agente del Ministerio Público.

La investigación ministerial estableció que el 23 de marzo de 2025, Fernando H. G., ingresó sin autorización a un establecimiento comercial ubicado en la calle Carlos Pacheco, cruce con Fuentes Mares, de la colonia Villa Juárez, en la ciudad de Chihuahua.

En el lugar se apoderó de diversos productos alimenticios y herramientas de trabajo, no obstante, fue sorprendido y detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En la audiencia especial para el procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1196/2025, dictó sentencia en contra de Fernando H. G.

El trabajo realizado por esta representación social demuestra el compromiso de la Fiscalía de Distrito Zona Centro para llevar ante los tribunales a quienes cometen delitos de robo y obtener sentencias condenatorias que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas.