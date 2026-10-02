Sentenciado a ocho meses de prisión por posesión de metanfetamina

• Fue detenido en posesión de 5.0714 gramos del narcótico, equivalentes a 126.785 dosis.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, obtuvo una sentencia de ocho meses de prisión, dictada en contra de Eduardo Isaí P. B., por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple de narcóticos.

El caudal probatorio expuesto por el agente del Ministerio Público acreditó la responsabilidad penal del ahora sentenciado, dentro de la causa penal 463/2026.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 6 de diciembre de 2025, Eduardo Isaí P. B. fue detenido en flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Sierra Azul, de la ciudad de Chihuahua.

Al momento de su detención se encontraba en posesión de 5.0714 gramos de metanfetamina, equivalentes a 126.785 dosis, sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Ante los elementos incriminatorios expuestos por esta representación social, el acusado aceptó su responsabilidad penal y solicitó la terminación anticipada del proceso, por lo que mediante un procedimiento abreviado recibió la sentencia de ocho meses de prisión.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de combatir los delitos contra la salud y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y bienestar de la sociedad.