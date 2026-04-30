Sentenciado a más de seis años de prisión por el delito violación agravada

– Cometió el ilícito en la colonia Constituyentes

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia de seis años y ocho meses de prisión, dictada en un procedimiento abreviado en contra del imputado Eliseo C. C., por el delito de violación agravada.

Por medio de la investigación ministerial, se logró establecer que el 11 de mayo del 2025, el ahora sentenciado agredió sexualmente a la víctima, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Constituyentes en la ciudad de Chihuahua.

Hechos por los que fue detenido en términos de la flagrancia por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Ante los datos de prueba expuestos por agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, en el que aceptó su responsabilidad penal.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal, dictó la sentencia privativa de la libertad que purgará Eliseo C.C, así como el monto del pago que deberá hacer por concepto de la reparación del daño material y moral a la víctima.