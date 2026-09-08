Sentenciado a más de ocho años de prisión por intentar matar con machete a un hombre

– Los hechos sucedieron el 01 de octubre del 2024, en la colonia Carlos Chavira

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Vida, obtuvo una sentencia de ocho años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Samuel Octavio P. M., por el delito de homicidio en grado de tentativa.

El agente del Ministerio Público, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado por los hechos que se registraron el 01 de octubre del 2024, en el cruce de las calles Margarita Flores y Santiago Troncoso, de la colonia Carlos Chavira, de Ciudad Juárez.

La investigación complementaria, estableció que Samuel Octavio P.M., realizó todos los actos tendientes a privar de la vida a un masculino, a quien atacó con un machete, causándole heridas cortantes en diversas partes del cuerpo.

Al termino del Juicio Oral que enfrentó, el Tribunal de Enjuiciamiento dictó el fallo condenatorio en su contra y recibió la sentencia privativa de la libertad que cumplirá en el Centro de Reinserción Social número tres.