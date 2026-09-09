Pobreza y desigualdad en México, en sus niveles más bajos desde que hay registro: Édgar Amador

Ciudad de México. La pobreza y la desigualdad en México están en sus niveles más bajos desde que hay registro, aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, al presentar el Paquete Económico 2027.

Al hacer entrega de los documentos que hacen el marco macroeconómico y fiscal para el próximo año, el funcionario aseguró que los resultados de la política económica impulsada por la autodenominada Cuarta Transformación “son claros”.

Reiteró que entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, y eso ha permitido que ese indicador, así como el de pobreza laboral y el de desigualdad se encuentren en su nivel más bajo desde que hay registro.

“Los recursos públicos deben estar al servicio de la gente y del desarrollo del país (…) el gasto público tiene la doble responsabilidad de construir bienestar hoy y elevar la capacidad para crecer mañana”, asentó el secretario de Hacienda y Crédito Público.

En ese punto, adelantó que el tercer paquete económico que entrega la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo incluye una partida equivalente a 2.6 por ciento del producto interno bruto (PIB) sólo para programas sociales que beneficiarán a 43 millones de personas.

En la misma dimensión, 2.6 por ciento del PIB, se estima el gasto en inversión física presupuestaria, la cual se pretenden acompañar por el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

En ese punto, el secretario agregó que como parte de dar garantías a derechos básicos, para el próximo año se tienen contemplados 1.1 billones de pesos de gasto en salud, 10.9 por ciento más que en 2026; mientras que para educación se proponen 1.3 billones de pesos.

“Esta administración tiene el objetivo de potenciar el crecimiento de México”, sostuvo Amador Zamora, pero todo a través de “Estado que orienta, pero que también impulsa”, aseguró.

De ahí que se busca impulsar la inversión en infraestructura de sectores estratégicos: energía, transporte, logística, agua y educación, enumeró.

Agregó que si bien el entorno internacional es complejo, el país cuenta con cuatro fortalezas: un mercado laboral sólido; un sector externo más dinámico y diversificado; una inversión que se ha venido fortaleciendo en los últimos tres meses y una inflación contenida.