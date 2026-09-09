Aeropuertos en Reino Unido enfrentan nuevas interrupciones por daño técnico

Londres. Los viajeros en Reino Unido enfrentaron este miércoles nuevas perturbaciones, cuando numerosos vuelos fueron cancelados por un fallo técnico que provocó caos en el transporte del país, informó el organismo de control del tránsito aéreo.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightRadar24, 177 vuelos programados para el miércoles fueron cancelados, en su mayoría del aeropuerto londinense de Heathrow, el más grande y concurrido del país.

Este martes, un total de mil 300 vuelos hacia o desde los aeropuertos británicos fueron cancelados, señaló FlightRadar24. El proveedor británico de servicios de control de tránsito aéreo (NATS) dijo en X que “seguimos trabajando para ayudar a las aerolíneas y a los aeropuertos a recuperarse de las interrupciones de hoy”.

“Ha sido una recuperación muy compleja y ha generado dificultades para toda la red de aviación, de las cuales tardará tiempo en recuperarse”, agregó.

El organismo anunció el martes que había “resuelto” el problema que causó las interrupciones, pero a la mañana siguiente indicó que la situación continuaba.

El aeropuerto de Heathrow indicó este martes en X que se habían reanudado las partidas pero que “se espera que continúen las interrupciones”, y pidió a los pasajeros consultar con la aerolínea antes de trasladarse al aeropuerto.

Liverpool, Birmingham y Edimburgo también se vieron afectados, al igual que el aeropuerto de Dublín, en Irlanda.