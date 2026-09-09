Se informa sobre una operación para la detención de Epifanio N (a) “Pepa”.

➢ Epifanio N (a) “Pepa” es jefe de plaza del municipio de Manuel Ojinaga, Chih., del grupo delictivo “La Línea”.

➢ Cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a los E.U.A., por delitos de narcotráfico.

Chihuahua, Chih., a 8 de septiembre de 2026.- Las Comandancias de la XI Región Militar y 5/a. Zona Militar informan que, derivado de trabajos de inteligencia militar y del intercambio de información con el Departamento de Justicia de E.U.A. (U.S. Marshals), esta fecha, personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, planeó y ejecutó una operación de precisión en el municipio de Manuel Ojinaga, Chih., en la que se logró la detención de Epifanio N (a) “Pepa”, en compañía de su hijo Alejandro N.

Epifanio N (a) “Pepa” es jefe de plaza del municipio de Manuel Ojinaga, Chih., del grupo delictivo “La Línea”, afín al “Nuevo Cártel de Juárez”; es responsable de la producción y trasiego de drogas y tráfico de migrantes de México hacia los Estados Unidos de América; además, cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a los E.U.A., por delitos de narcotráfico; tiene vínculos con Sergio Pedro N (a) “Checo”, jefe regional del grupo delictivo “La Línea”, afín al “Nuevo Cártel de Juárez”.

Durante esta operación se aseguró 1 inmueble, 5 armas de fuego, 16 cargadores, 400 cartuchos y 2 vehículos.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Chihuahua, Chih., para continuar con las actuaciones ministeriales conducentes.