Sentenciado a casi 50 años de prisión por delitos sexuales que cometió en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 49 años y 7 meses de prisión, dictada en contra de Lorenzo L. M., por los delitos de abuso sexual y violación, ambos con penalidad agravada, que cometió a tres víctimas.

En el juicio oral, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostró con suficientes pruebas su responsabilidad penal en hechos ocurridos en los años 2011, 2012, 2020, 2021 y 2022, al interior de un domicilio ubicado en la colonia Francisco Ruiz Massieu, en la ciudad de Chihuahua.

El Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, dictó el fallo condenatorio en contra de Lorenzo L. M., y en la audiencia de individualización de sanciones, recibió la ejemplar pena privativa de la libertad que purgará en el Cereso número 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

Cabe hacer mención que el ahora sentenciado, fue detenido el 14 de enero del 2025, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación que le cumplimentaron la orden de aprehensión, en la colonia Francisco Ruiz Massieu, en la ciudad de Chihuahua.