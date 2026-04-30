Sentenciado a 42 años en prisión por la violación de una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo en un juicio oral, la sentencia condenatoria de 41 años y 8 meses de prisión, dictada en contra del acusado Héctor Iván R. A., por el delito de violación agravada.

El caudal probatorio que presentaron los agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, demostró que agredió sexualmente a la víctima menor de edad, entre los meses de julio y agosto del año 2024, en un domicilio de la colonia Portal del Valle, en la ciudad de Chihuahua.

El ahora sentenciado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, en octubre de 2024, mediante una orden de aprehensión cumplimentada en la colonia San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán.

Tras dictarse el fallo condenatorio por parte del Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos, en la audiencia de individualización de sanciones Héctor Iván R.A., recibió la sentencia que purgará en el Cereso de Aquiles Serdán.