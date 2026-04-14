Senado aprueba reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país

Ciudad de México. El Senado aprobó por unanimidad reformas al artículo 73 constitucional, para facultar al Congreso a expedir una ley general en materia de feminicidio, que permitirá establecer un tipo penal y sanciones homogéneas en todo el país. También tener los mismos estándares de investigación y fortalecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

El documento presentado por el ejecutivo fue avalado por 109 sufragios, y remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación, luego de un debate en el que la oposición pidió que la reforma sea acompañada de suficientes recursos porque de lo contrario será letra muerta.

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, resaltó que este no es cambio menor ni una reforma más, sino una decisión de Estado para enfrentar este delito.

Explicó que la modificación legislativa es necesaria debido a que el diseño actual presenta dispersión normativa y criterios heterogéneos que impiden una actuación uniforme y coordinada frente al feminicidio.

Recordó que en México hay 33 códigos penales, uno en cada entidad y el de la federación, lo que implica que existen criterios dispares y agravantes que no coinciden de Estado a Estado, porque no están homologados. Por esa causa en algunos lugares la justicia es expedita y en otros dilatada o incierta.

Inzunza añadió que esta fragmentación normativa no sólo conlleva desigualdad, sino también impunidad y en este tema, “la impunidad genera dolor”.

Explicó que la modificación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como propósito establecer las bases para una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y las punibilidades, defina estándares e investigación con perspectiva de género y haya coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. De lo que se trata es de garantizar que en cualquier lugar de México las mujeres tengan el mismo derecho a la justicia, que el lugar dónde ocurre el delito no determine la calidad de la investigación ni la posibilidad de la sanción, que el Estado mexicano en su conjunto responda con la misma firmeza a la violencia feminicida.

El morenista Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que con esa reforma lo que se está haciendo es dar un paso firme para que el Estado mexicano actué como un solo frente y que haya contra la violencia el muro más fuerte y solido posible construido por la sociedad.Apuntó que se busca castigar con todo el rigor de la ley y toda la fortaleza del Estado a quienes agreden a mujeres, niñas y adolescentes de la manera más cobarde.

El también morenista Juan Carlos Loera de la Rosa llevo a la tribuna el caso de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad que dijo, es el epicentro de una herida nacional que sigue abierta. Ahí se documentaron los primeros patrones de lo que hoy se reconoce como feminicidio, como cuerpos abandonados y mutilados, investigaciones negligentes y una justicia tardía. Desde entonces el país entero ha replicado esa misma tragedia con matices, subrayó.

A propuesta del legislador chihuahuense, los senadores gritaron presente cuando enlisto algunos de los nombres de las víctimas de feminicidio, como Digna Ochoa y Miroslava Breach, reportera de esta casa editorial, a manera de recordatorio de la deuda que el Estado tiene con las mujeres, sus familias y la sociedad entera.

Antes Martha Lucia Micher, del partido guinda, apuntó que el feminicidio es un problema que no solo es del gobierno federal, sino de todos los estados, todas las fiscalías y los ministerios públicos.Pidió a los hombres aprender a relacionarse con las mujeres de otra manera. La sociedad tiene que aprender a educar a hombres y mujeres de manera distinta.