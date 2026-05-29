Senado aprueba reforma constitucional que aplaza elección del Poder Judicial de 2027 a 2028

El pleno del Senado de la República, con mayoría de Morena y el rechazo de la oposición, aprobó la reforma constitucional para aplazar del 2027 al 208 la elección judicial y corregir algunas de las erratas de la reforma judicial.

En una sesión de más de cinco horas, el pleno aprobó en lo general las reformas a diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma judicial. Se emitieron 87 votos de Morena, PT y PVEM, y 41 en contra de PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

El debate de esta reforma estuvo marcado por la ausencia del senador Enrique Inzunza, acusado en Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, y quien de último minuto pidió licencia de dos días.

Las reformas aprobadas establecen que se posponen las elecciones del Poder Judicial para junio de 2028, y se aprobó la reserva presentada la madrugada del jueves en la Cámara de Diputados por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, la cual establece que magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, Mónica Soto, Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez, podrán participar en la elección de 2028.

La reforma avalada indica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se integrará por dos secciones.

También se le modifica la duración de magistrados y jueces electos en la jornada de junio de 2028, reduciendo su mandato de 9 a 8 años, finalizando en 2036.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, subió este jueves a la tribuna acompañado de otros legisladores de su partido con playeras que decían “Yo con Maru”, en referencia a la gobernadora de Chihuahua, y retó a morenistas a ponerse camisetas color guinda con la frase “Yo con Rocha”, aunque ninguno aceptó su reto.