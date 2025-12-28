Semar confirma 13 muertos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina confirmó la cifra de 13 muertos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Por medio de un comunicado, la dependencia federal informó las siguientes cifras:
- 139 personas fuera de peligro.
- 98 personas lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria.
- 13 personas muertas.
La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”, manifestó la Semar en un comunicado.
FGR abre investigación por el descarrilamiento
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras el descarrilamiento, informó Ernestina Godoy Ramos.
“Agentes ministeriales de la Fiscalía Federal en Oaxaca, así como personal pericial y policial de la AIC se coordinan con autoridades federales y estatales para llevar a cabo las indagatorias respectivas”, informó la fiscal.
De acuerdo con las autoridades, el accidente ocurrió a la altura de Nizanda, en Oaxaca.
De acuerdo con el reporte, la máquina principal se salió de la Línea Z, con nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.
Con información de López-Dóriga Digital