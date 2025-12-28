Semar confirma 13 muertos tras descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

La Secretaría de Marina confirmó la cifra de 13 muertos tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.

Por medio de un comunicado, la dependencia federal informó las siguientes cifras:

139 personas fuera de peligro.

98 personas lesionadas, de las cuales 36 se encuentran recibiendo atención médica hospitalaria.

13 personas muertas.

La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares de las personas que perdieron la vida en este lamentable accidente, así mismo, reafirma su compromiso atendiendo con la máxima responsabilidad, transparencia y apego a la ley, brindando apoyo inmediato a los afectados”, manifestó la Semar en un comunicado.

FGR abre investigación por el descarrilamiento

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación tras el descarrilamiento, informó Ernestina Godoy Ramos.