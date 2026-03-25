Semaforización adecuada llegaría a los 600 mdp; urge primera etapa: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado señaló que en la ciudad se requieren más de cientos de millones de pesos para poder dar un arreglo a los semáforos, según un estudio realizado.

En este sentido el máximo líder empresarial comentó que ayer sostuvo una reunión con el secretario de Hacienda Jesús Granillo a quien le dio han fijado algunos proyectos de mejora ante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y el rumbo del dinero del estado.

“Estamos viendo una intervención muy importante en la semaforizacion de la ciudad, que son semáforos que tienen ya muchos años de antigüedad, se tiene un proyecto nomas que es muy costoso, pero se puede hacer en etapas poco a poco y hay otras intervenciones que vamos a ver de la ciudad”, comentó Mares.

El objetivo que marca el CCE es crear una mejora en la calidad de vida de los chihuahuenses así como dar traslados faciles, menores y con menos cuellos de botella en ciertas zonas, para este proyecto son cientos de millones de pesos, aproximadamente 600 millones, lo cual no será facil resolver algo que tuvo años en el olvido.

Se tendrá que hacer una intervención de semaforos en las avenidas principales, esto continujará en evaluación para poder comenzar con la nueva etapa.