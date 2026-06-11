Peso Pluma se autorregala Ferrari de 15 millones de pesos tras su ruptura con Kenia Os

El cantante mexicano Peso Pluma estrenó un coche de lujo personalizado que, según fans, representa un cierre de ciclos tras su ruptura con Kenia Os.

Peso Pluma sigue ocupando titulares tras su ruptura con Kenia Os . Tras confirmar oficialmente su separación luego de más de un año de noviazgo, el intérprete de corrido tumbados es noticia por su última y millonaria compra: un Ferrari Purosangue equipado con el exclusivo paquete Venuum, una personalización de lujo desarrollada con componentes de fibra de carbono.

La exclusiva adquisición fue hecha pública por Eurocaroc, una concesionaria europea de automóviles de lujo personalizados.

Peso Pluma se compra lujoso Ferrari tras ruptura con Kenia Os

En la cuenta de la agencia, se publicó una fotografía del momento de la entrega del coche al cantante mexicano.

“Feliz cumpleaños y felicitaciones a nuestro amigo Peso Pluma. ¡Disfruta de tu nueva Purosangue!”, se lee en el mensaje que confirma la exclusividad de la SUV.

Y, efectivamente, se trató de un regalo de cumpleaños adelantado para Peso Pluma, quien el próximo 15 de junio cumplirá 27 años convertido en uno de los mexicanos más relevantes de la industria musical global.

PP es un aficionado de la marca del Cavallino Rampante,por lo que no es novedad que ahora se haya cumplido el sueño de comprar este coche con motor V12, que desarrolla una potencia de 725 CV.

El coche, cuyo costo ronda entre los 10 y 15 millones de pesos, va de los 0 a los 100 kilómetros en tan solo 3,3 segundos, y puede alcanzar una velocidad máxima de 330 km/h. Además, al ser un 4×4, este coche con tracción total le permitirá circular por terrenos de todo tipo, a donde algunos de los deportivos de su colección no podrían acceder.

La imagen ha cobrado especial relevancia porque surge poco después del fin de su relación con Kenia Os, una de las parejas más comentadas de la industria musical mexicana durante los últimos meses.

Como suele ocurrir con todo lo relacionado con el cantante, las teorías no tardaron en aparecer. Algunos seguidores interpretaron la supuesta adquisición como una forma de “cerrar ciclos” tras la ruptura, mientras que otros centraron su atención en el estado emocional del artista.

Kenia Os y Peso Pluma (Instagram)

Peso Pluma, ¿arrepentido tras su ruptura con Kenia Os?

Las especulaciones sobre el estado de ánimo de Peso Pluma crecieron luego de que se viralizara el video de su presentación junto a Tito Double P.

Durante la interpretación de “Daño”, el cantante fue captado visiblemente conmovido sobre el escenario.

Kenia Os y Peso Pluma (Instagram)

“PTM, le fallé… la perdí, la perdí”, dijo entre lágrimas.

El momento desató una ola de reacciones entre los fans, quienes relacionaron sus palabras con la reciente ruptura sentimental.

Por ahora, ni Peso Pluma ni su equipo han hecho declaraciones sobre los motivos del rompimiento con Kenia Os.