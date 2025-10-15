Vinculan a proceso a imputado por robo agravado

• Es señalado como reincidente

El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado por un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, en contra del imputado Omar Alexis O. Q., por el delito de robo agravado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La representación social formuló imputación en contra de Omar Alexis O. Q., y con datos de prueba fehacientes, acreditó su probable responsabilidad en el robo cometido el 12 de septiembre de 2025, a una tienda de abarrotes ubicada en la calle 16 y Jorge Castillo en, en la ciudad de Cuauhtémoc.

El citado imputado, fue detenido por elementos de la Policía Municipal el pasado domingo 12 de octubre, en las calles 18 entre Campeche y Tabasco, por un diverso robo cometido a casa habitación, tras ser señalado como el sujeto que entró a un domicilio de la colonia Reforma, de donde sustrajo varios artículos y prendas de vestir, así como un vehículo.

En los separos de la cárcel pública se le notificó la orden de aprehensión por el robo cometido a la tienda de abarrotes y se procedió en su contra.

Cabe mencionar que Omar Alexis O. Q., de 30 años de edad, es reincidente en delitos de la misma naturaleza, según los análisis realizados en Mesa de Seguridad en la que participan corporaciones e instituciones de los tres órdenes de Gobierno.

Con el trabajo realizado por el Ministerio Público se busca castigar al agresor y otorgar justica y tranquilidad a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).