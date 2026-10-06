Seguridad en Chihuahua debe continuar: René Chavira hace pase de lista a la Policía Municipal

•⁠ ⁠Conoció el estatus de la ciudad y revisar las estrategias que han permitido que Chihuahua se sienta más segura

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de octubre de 2026.- Como parte de sus trabajos iniciales al frente de la Presidencia Municipal, el alcalde René Chavira dio el primer pase de lista a los diferentes jefes y subdirectores que componen la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), para iniciar con el pie derecho y darles continuidad a los trabajos por la seguridad de Chihuahua.

Durante esta bienvenida, el director de la DSPM, Julio César Salas, le presentó las diferentes subdirecciones como el Estado Mayor, el Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, Inteligencia, Táctica, Despliegue Operativo, Administrativa y Jurídica, Justicia Cívica, Género, entre otras.

Además, René Chavira revisó los indicadores de seguridad de los últimos años que han logrado que las familias se sientan más tranquilas como lo fue la reducción de delitos como robos de vehículos, homicidios, violencia familiar y más.

Por su parte, el Alcalde reconoció a la Policía Municipal chihuahuenses ya que van más allá de su trabajo común, siempre logran dar resultados, hay más velocidad y calidad de atención, calles más seguras, gente que confía en los elementos de la DSPM, y sobre todo, que se sientan tranquilos al salir de casa, que es el mayor objetivo con el que se puede aspirar como ciudad.

Asimismo, Julio Salas expresó que cada mujer y hombre que integra la institución aportará su experiencia, esfuerzo y vocación de servicio para responder a los retos que vienen, con disciplina, responsabilidad y trabajo conjunto.

La DSPM refrendó su disposición y respaldo para trabajar de manera cercana y coordinada con el alcalde, con el compromiso de atender las necesidades de la ciudadanía y fortalecer la tranquilidad de las familias de Chihuahua Capital.