Un descuido al estacionar un vehículo provocó un choque múltiple en el fraccionamiento Las Fuentes, luego de que un Chevrolet Cavalier se desplazara de reversa por una pendiente e impactara contra dos automóviles que se encontraban estacionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del Cavalier dejó la unidad estacionada sin las debidas precauciones y, al parecer, sin accionar el freno de mano, por lo que el automóvil comenzó a desplazarse sin control cuesta abajo.

En su trayectoria, el vehículo impactó en la parte frontal una camioneta Volkswagen Tiguan, que se encontraba estacionada frente a un domicilio donde trabajadores de la construcción realizaban labores. Debido al golpe, la camioneta fue proyectada contra un Audi A3, también estacionado en el lugar.

La situación estuvo a punto de terminar en tragedia, pues los albañiles que trabajaban en el domicilio tuvieron que reaccionar rápidamente y saltar para ponerse a salvo. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente.