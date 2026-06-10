Seguiré trabajando por Chihuahua capital, construyendo desde la experiencia: César Jáuregui

César Jáuregui Moreno, exfiscal general reafirmó su intención de seguir trabajando por la ciudad de Chihuahua, buscando convencer a más personas de su decisión.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que expresó su interés de construir desde la experiencia y la cercanía, agradeciendo a quienes ya lo respaldan: “a quienes todavía no he convencido, los voy a buscar”.

Asimismo, César Jáuregui mencionó que no va a prometer soluciones fáciles, sino a refrendar que está como siempre lo ha estado.