Segob y AMOTAC acuerdan evitar bloqueos carreteros; transportistas mantendrán movilización

La Secretaría de Gobernación descartó que este miércoles se vayan a registrar bloqueos por parte de transportistas luego de que sostuvieron un encuentro con los dirigentes de la Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac).

En un comunicado, la Segob informó que durante la reunión se trazó una ruta de trabajo y se le ha dado respuesta a sus peticiones.

“Siempre privilegiamos el diálogo y la construcción de acuerdos por ello hicimos el llamado a no afectar a la ciudadanía en las carreteras donde anunciaron movilizaciones”, aseguró.

La Segob aseguró que se han llevado a cabo más de 300 reuniones en esta administración con seguimiento de acuerdos y avances importantes de los transportistas.

La Alianza Mexicana de Transportistas (Amotac) anunció que este martes se realizarían manifestaciones “pacíficas” por las principales carreteras del país en pleno Mundial de futbol 2026, al denunciar la “falta de soluciones y resultados contundentes” por parte de las autoridades a las demandas del sector.

En un comunicado dirigido a la presidenta Sheinbaum, y a la “ciudadanía en general”, la organización acusó al gobierno federal de tener “olvidado” al “pequeño transportista” pese a las demandas presentadas por sus representantes.

Entre las demandas planteadas, los transportistas exigen seguridad en las carreteras ante la “peor etapa de delincuencia y violencia”, el respeto a las tarifas oficiales a los servicios de grúas o el fin a la “persecución” por parte de las fuerzas de seguridad.

También solicitan el alto a las “extorsiones” que sufren de algunos funcionarios públicos y una mayor rapidez en trámites regulatorios o burocráticos.