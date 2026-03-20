Secretaría Anticorrupción corrige padrón de pensionados de Pemex

Ciudad de México. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este viernes que realizó una serie de correcciones al padrón de pensiones de Petróleos Mexicanos (Pemex), publicado el pasado 13 de marzo, luego de recibir información complementaria remitida por la propia empresa productiva del Estado.

En una tarjeta informativa, la dependencia señaló que los ajustes se llevaron a cabo tras la recepción de datos adicionales el 17 de marzo, lo que derivó en modificaciones en seis registros del listado de pensionados. “Se realizaron ajustes en seis registros, consistentes en la reducción de los montos previamente reportados”, indicó.

Una comparación entre la versión original y la corregida del padrón, permite observar los siguientes cambios: uno de los casos pasó de consignar una pensión mensual de 500 mil 52.60 pesos a 63 mil 921 pesos. Otro registro fue ajustado de 976 mil 512.80 a 160 mil 512.80 pesos, mientras que un tercero cambió de 987 mil 978.50 a 170 mil 978.50 pesos. En un cuarto caso, el monto se redujo de un millón 107 mil 361.34 a 201 mil 961.34 pesos. Asimismo, un quinto beneficiario pasó de 972 mil 626.98 a 155 mil 626.98 pesos, y un sexto de 655 mil 515.92 a 170 mil 915.92 pesos.

La Secretaría precisó que la actualización ya fue incorporada en el mismo enlace de consulta pública, “integrando en cada caso la nota aclaratoria correspondiente”.

El padrón de pensionados de Pemex A publicado por la dependencia incluye un total de 22 mil 495 beneficiarios, y forma parte de la información que, por ley, debe ser pública.

En ese sentido, Anticorrupción reiteró que “toda la información en posesión de cualquier autoridad (…) es pública”, y subrayó que la difusión de estos datos responde a obligaciones establecidas en la legislación en materia de transparencia.

Asimismo, aclaró que la información publicada proviene directamente de los datos reportados por cada institución, por lo que “las modificaciones realizadas derivan directamente de la información proporcionada, en este caso, por Pemex”.

Enfatizó que la publicación del padrón “no implica juicio o valoración alguna sobre dichas personas”, y que cualquier aclaración deberá realizarse ante las instancias responsables de generar y administrar la información.