“Se vale soñar; tengo otros datos y nosotros no andamos de soberbios”: GPPAN por dichos de que Morena podría ganar alcaldía de Chihuahua capital

Ante lo dicho por la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados, de que su partido podría dar la sorpresa, ganar la alcaldía de Chihuahua capital y con ello llevarse el “carro completo” en la jornada electoral del 2027, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, le respondió que “se vale soñar”, además de que él tiene otros datos.

“Se vale soñar. Soñar no cuesta nada. Tengo otros datos. Y nos da mucho gusto que no conozcan la historia electoral de Chihuahua. Hay mucha gente de fuera, en Morena, que pretende gobernar Chihuahua. Los chihuahuenses les vamos a hacer frente en el 2027 a Morena, decirle a la gente que no conoce la historia electoral de Chihuahua que las elecciones siempre han estado por menos de un dígito. Creo que el 2027 será una elección muy competitiva, donde lo nacional va a refrendar la gubernatura. Y pues la capital, tenemos que trabajar mucho, pero nos otros no andamos soberbios, no andamos sobrados”, dijo Chávez Madrid.

El coordinador legislativo agregó que los panistas “andamos en campo, andamos trabajando, pero lo más importante, algo que ellos no están haciendo, nosotros estamos dando resultados en nuestros gobiernos”.

“Decirle a la dirigente de Morena, contestarle con todo el respeto que me merece, que se vale soñar, que si quieren hacer números, primero den resultados, que presenten números en cuánto le ha mandado el gobierno federal a Chihuahua. Si quiere hablar de números, pues que vaya con los ganaderos y les pregunte cuánto han perdido por el cierre de la frontera y por el gusano barrenador, que su gobierno no ha atendido. Si quiere hablar de números, si anda muy volada por los números, pues que nos diga cuánto le han dejado de mandar a las carreteras de Chihuahua. Creo que ya la soberbia en Morena los cegó”, recalcó Alfredo Chávez.