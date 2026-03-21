Se suma SSPE a a rodada ciclista para promover el respeto vial en la ciudad de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Movilidad y Cultura Vial, participó en la rodada organizada por el colectivo “Yo sí te veo”, con el objetivo de concientizar a la ciudadanía sobre el respeto a la Ley de Tránsito y la protección de las y los ciclistas que circulan en la ciudad.

La actividad se llevó a cabo la mañana de este sábado, partiendo desde la intersección de la avenida Ortiz Mena y Mirador, donde más de cien ciclistas se dieron cita para recorrer un trayecto de 14 kilómetros hasta el centro de la ciudad y de regreso al punto de partida.

Durante el recorrido, se contó con la participación del subsecretario de Movilidad y Cultura Vial, César Komaba Quezada, quien se sumó a esta iniciativa ciudadana orientada a fortalecer la cultura vial y promover una convivencia segura entre todos los usuarios de la vía pública.

Asimismo, la Policía Vial brindó acompañamiento y resguardo a las y los participantes, garantizando condiciones de seguridad durante toda la rodada y respaldando este tipo de actividades que fomentan la participación social y la movilidad responsable.

Con estas acciones, la SSPE se suma a los esfuerzos ciudadanos para impulsar una cultura vial basada en el respeto, la empatía y la prevención, reiterando su compromiso por construir vialidades más seguras para todas y todos.