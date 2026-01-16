Se reunirá Maru con SCJN y FGR, caso Corral y gusano barrenador entre los temas

La gobernadora María Eugenia Campos Galván anunció que la próxima semana estará en Ciudad de México para tener un encuentro con las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como con la Fiscalía General de la República (FGR).

En el caso del Poder Judicial, dijo que uno de los temas que abordará es el del gusano barrenador, luego de que en días pasados se invalidó el acuerdo que se publicó en noviembre del 2024 para reforzar fitosanitarias en el ganado.

Asimismo, con la FGR se abordará la atracción de la investigación que la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua inició en contra del exgobernador y actual senador por Morena, Javier Corral Jurado.