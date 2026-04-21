Conmemora FCCF-UACH su 70 aniversario con ceremonia cívica y develación de mural

En el marco del 70 aniversario de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física (FCCF) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), se llevó a cabo una ceremonia solemne que incluyó el abanderamiento de las escoltas de las 15 unidades académicas de la institución, así como la incineración de la bandera que acompañó a esta Facultad a lo largo de su historia.

El rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos destacó el orgullo que representa portar el lábaro patrio e integrar una escolta universitaria, al tiempo que reconoció la evolución de la antigua Escuela de Educación Física hasta convertirse en la actual Facultad de Ciencias de la Cultura Física. Exhortó a la comunidad a continuar con entusiasmo ante los retos venideros. Durante el evento, también se develó un mural realizado por estudiantes de la Facultad de Artes, como parte de la conmemoración del 70 aniversario.

Por su parte, el director de la FCCF, Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez, subrayó el significado del acto de incineración de la bandera, al señalar que no se trata solo de un símbolo, sino de un emblema que ha acompañado los actos cívicos y ha sido testigo de la historia e identidad de la Facultad durante siete décadas. Indicó que este acto representa el cierre de un ciclo y se realiza con respeto y dignidad, para dar paso a una nueva etapa.

Asimismo, rindió homenaje a la bandera que acompañó a docentes, estudiantes y egresados en competencias, logros académicos y momentos significativos, como testigo de esfuerzos y metas cumplidas a lo largo de los años.