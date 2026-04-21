Presenta vacantes laborales para adultos mayores y personas con discapacidad



La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), presentó nuevas vacantes laborales ofrecidas por la iniciativa privada, dirigidas a personas mayores y con discapacidad del municipio de Chihuahua.



El titular de la dependencia, Rafael Loera, informó que entre los puestos a ocupar se incluyen espacios para piso de ventas, dirigido a adultos mayores.

Además de asesores digitales para población con discapacidad motriz leve o que utilice silla de ruedas para desplazarse, así como de ejecutivos de ventas para quienes tienen discapacidad motriz leve.

También se busca personal para la venta de paquetes de servicios funerarios, cargo dirigido para personas con discapacidad motriz leve y adultos mayores.



Para mayores informes comunicarse al teléfono de la Dirección de Grupos Vulnerables (614) 429-33-00, extensión 17921, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.