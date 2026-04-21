Sufren chihuahuenses por omisiones de la Federación con transportistas: Santiago De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda indicó que la población chihuahuense está sufriendo las omisiones o falta de acuerdos por parte del Gobierno Federal que han llevado al gremio de transportistas a realizar paro nacional.

Aclaró que Chihuahua tiene una condición pecular respecto a lo que ocurre en el resto del país, en relación a la inseguridad en carreteras, falta de apoyos a la producción agrícola, la desaparición de Financiera Rural y la desaparición de algunos programas de apoyo para el sector primario.

“Lo que estamos sufriendo los chihuahuenses son las consecuencias de omisiones o de falta de acuerdos del Gobierno Federal con estas organizaciones. Lo que sabemos es eso, que se ha anunciado nuevamente un paro nacional, esperemos que el problema de la Federación o la falta de cumplimiento de acuerdos de la Federación con productores y con transportistas, pues no nos afecte a los chihuahuenses”.