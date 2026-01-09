Se reúnen Alfredo Chávez, Jáuregui y Santiago de la Peña: “a venir quién gana… el mundial”

Este viernes, se reunieron el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, el fiscal General César Jáuregui y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.
Fue a través de las redes sociales de Chávez Madrid, que se dio a conocer dicha reunión:
“Aquí con los amigos viendo quién gana… El mundial. ¡Feliz viernes!”, publicó Alfredo Chávez.
Y es que los tres suenan para ser candidatos del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, cuestión que fue reiterada hoy por Alfredo Chávez, quien en su momento resaltó la unidad que existe dentro del partido.
