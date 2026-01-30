Se reúnen alcaldes con dirigente estatal del PAN y coordinador del GPPAN para “alinear esfuerzos”

La tarde del jueves, alcaldes emanados del PAN se reunieron con la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE), Daniela Álvarez, así como con el coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez.

Asimismo, en la reunión con los presidentes municipales también estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado, Jorge Chánez.

Tras la reunión, la presidenta del CDE, Daniela Álvarez, señaló que está “orgullosa de los gobiernos del PAN que sí le cumplen a la gente. Me reuní con nuestras presidentas y presidentes municipales para fortalecer la coordinación y el trabajo conjunto porque cuando hay equipo, hay resultados”.

Entre los alcaldes que asistieron al encuentro están Marco Bonilla, de Chihuahua capital; Salvador Calderón, de Parral; Jorge Aldana, de Camargo, así como las alcaldesas de Aldama y Ojinaga, Sandra Galindo y Lucy Marrufo.