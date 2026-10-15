Se reúne SSPE y FGE con Asociación de Hoteles y Moteles para sumarse a Plataforma Centinela

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibió en la Torre Centinela a representantes de la Asociación de Hoteles y Moteles, así como al Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Loya, con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos establecidos durante el año para que dicha asociación se sume a la Plataforma Centinela a través de sus cámaras particulares.

La reunión se llevó a cabo la mañana de este jueves en las instalaciones de la Torre Centinela, en Juárez, y fue encabezada por Jorge Muro, Director de C7-iA del Estado, quien expuso las ventajas y resultados de que la sociedad civil, el sector empresarial y otros grupos se integren a la interconexión de la Plataforma Centinela.

Muro explicó que sumarse a esta iniciativa de seguridad permite incrementar las capacidades operativas y de videovigilancia de la corporación, la cual ya cuenta con más de 10 mil cámaras en todo el estado; sin embargo, si los distintos sectores se suman, el alcance sería exponencial.

La presencia de Gilberto Loya en la reunión tuvo como objetivo dar seguimiento a la colaboración interinstitucional, ya que las evidencias captadas en video por Centinela, así como por cámaras ciudadanas, son fundamentales para que la Fiscalía General del Estado pueda realizar sus labores de procuración de justicia de manera efectiva.

Además, se realizó un recorrido por los niveles operativos, donde Rogelio González Alcocer, presidente de la asociación, pudo conocer de primera mano el funcionamiento del modelo de seguridad Centinela.

Finalmente, la sesión concluyó con el acuerdo de continuar los esfuerzos entre la SSPE y las instituciones, no solo gubernamentales, sino de todos los sectores, para fortalecer los alcances de la red de videovigilancia en beneficio de la seguridad de las y los chihuahuenses.