Se reúne Encargado del Despacho de la FGE con miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles de Cd. Juárez

Como parte de las estrategias para estrechar lazos de colaboración y fortalecer la comunicación con la iniciativa privada, este jueves, el Encargado de Despacho de la Fiscalía General del Estado, Mtro. Gilberto Loya, se reunió con miembros de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez.

El encuentro se realizó la mañana de hoy jueves, en la Torre Centinela, en donde hubo un intercambio de ideas y se despejaron dudas en materia de procuración de justicia.

El gremio empresarial, encabezado por su presidente Rogelio González Alcocer, conoció de primera mano el Modelo Integral de Procuración y Seguridad, que presentó el Encargado de Despacho de la FGE, Mtro. Gilberto Loya, el cual tiene el objetivo de atacar la impunidad, además, fortalecer la coordinación y disminuir la violencia.

Modelo que aborda vertientes como, la Dignificación del personal de la FGE, Mujer con Justicia, Transparencia, Regreso a Casa, Anticorrupción, Policía Científica, Centro de Inteligencia y Justicia Pronta.

La reunión, además de congregar a miembros de la Asociación Civil, contó con la presencia de Jorge Arturo Muro De la Rosa, Director General del Centro de Comando, Computo, Control, Coordinación, Contacto ciudadano, Calidad y Comunicaciones, Inteligencia Artificial (C7-iA), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

En conjunto se hizo el compromiso de reunirse próximamente para dar seguimiento a la comunicación interinstitucional y al trabajo entre sociedad y Gobierno.

Al concluir, el Encargado de Despacho de la FGE, personal de la SSPE y los asistentes a la reunión, realizaron un recorrido por la Torre Centinela.