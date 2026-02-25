Se reúne Santiago De la Peña con empresarios restauranteros

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, sostuvo una reunión con empresarios del sector restaurantero, donde les manifestó que la Gobernadora Maru Campos está cumpliéndole a las y los chihuahuenses.

Asimismo, destacó que gracias a una administración con un manejo de finanzas pulcro se han logrado consolidar proyectos de impacto, como en obra hidráulica y drenaje, infraestructura pública, mantenimiento de carreteras y el fortalecimiento del sistema de salud mediante MediChihuahua.

“La llegada y puesta en marcha de 40 unidades de última generación para el sistema de transporte Bowí, como parte del proceso de dignificación del transporte público en el estado es una promesa cumplida más de Maru Campos”, agregó.

Para finalizar, De la Peña dijo que el Cuarto Informe representa una etapa de consolidación y resultados, con proyectos que han impactado en la calidad de vida de las y los chihuahuenses.