Se reúne CCE con empresariado; analizan proyectos viales para 2026

El Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Leopoldo Mares Delgado hoy tendrá reuniones empresariales para proponer proyectos de infraestructura al Gobierno del Estado.

El empresariado tiene en mente 20 proyectos viales de infraestructura los cuales serán analizados este día para ser presentados el día de mañana al secretario de Hacienda, como parte de los diálogos ante el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Buscan una alternativa vial productiva por lo cual tocarán base con la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad (SIDE).

Cabe destacar que en esta reunión participarán los 18 organismos empresariales que conforman el CCE.