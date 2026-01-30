Se queda sin frenos en pleno Periférico de la Juventud y provoca cuantiosos daños

Un automóvil Stratus color rojo perdió los frenos y provocó un choque en el Periférico de la Juventud, en el entronque con Avenida Francisco Villa, frente a las instalaciones de Star Médica, el accidente ocurrió en el carril sentido norte-sur y dejó daños materiales en los vehículos implicados.

El conductor, un joven de aproximadamente 28 años, circulaba a exceso de velocidad cuando, al llegar al entronque, perdió el control del auto.

El vehículo impactó primero contra una Toyota 4Runner y, sin frenos, subió el camellón antes de chocar contra una luminaria del camellón.

Este choque terminó con daño la luminaria y parte de la infraestructura del camellón en el punto, elementos de policía vial acudieron al lugar y procedieron a asegurar la escena. No se reportaron lesionados graves; el conductor del Stratus presentó una lesión en el hombro izquierdo.