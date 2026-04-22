Se prevé que hoy Puntos Constitucionales analice punto de acuerdo para citar a Maru Campos al Senado: Ignacio Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, informó que se prevé que este miércoles la Comisión de Puntos Constitucionales sesionará para abordar el punto de acuerdo para invitar a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal de esa entidad a reunirse con senadores, a fin de que informen sobre los recientes hechos ocurridos en el estado, donde fallecieron dos funcionarios de Estados Unidos.

Durante la sesión de este martes, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó un punto de acuerdo para que la gobernadora Maru Campos Galván y el fiscal César Jáuregui Moreno asistan al Senado para detallar acerca de esos hechos, sobre una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional, la omisión de informar al Gobierno Federal, la falta de coordinación institucional y las consecuencias para la seguridad del Estado Mexicano.

Mier Velazco recordó que, aparentemente, hubo una violación a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por atribuciones en materia de Política Exterior en la acreditación de agentes de investigación, además de que debe de haber un testigo por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores que dé seguimiento, o bien, una aprobación por parte del Grupo de Alto Nivel en Seguridad para que utilice los mecanismos de coordinación y de colaboración en información.

Sin embargo “nada de eso sucedió”, señaló el senador. “La Constitución es muy clara sobre quién debe de dar seguimiento a evaluar la política exterior: es el Senado de la República y hay una obligación implícita. No hacerlo, sería letra muerta y que el Senado de la República incumpliera con su responsabilidad constitucional”, precisó.

El presidente de la Jucopo rechazó que esta proposición con punto de acuerdo tenga tintes políticos y aseguró que tampoco se están emitiendo juicios respecto al caso, sino que sólo se está recurriendo a las facultades constitucionales que posee el Senado de la República; “eso no puede dejar de presentarse, consentirlo es ser omiso y en el Senado de la República no podemos ser omisos”, sostuvo.

Agregó que entre los temas que están pendientes de discusión, previo a concluir el actual Periodo Ordinario de Sesiones, está el Plan Estratégico de Seguridad Nacional 2026-2029 enviado por la Fiscalía General de la República, el cual ya se turnó a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos para su dictaminación y posiblemente sea puesto a consideración del Pleno la próxima semana.