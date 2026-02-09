*Se mantiene Marco Bonilla como el alcalde mejor evaluado del país*

La casa encuestadora RUBRUM dio a conocer su evaluación correspondiente al mes de febrero, en la que Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua Capital, se mantiene como el mejor evaluado del país en el rubro de trabajo y desempeño, al encabezar la medición entre las 31 ciudades capitales.

De acuerdo con el levantamiento, las y los chihuahuenses calificaron a Marco Bonilla con 7.57 en trabajo y desempeño, colocándolo por encima del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza (7.55), y del alcalde de San Luis Potosí (7.49), confirmando la solidez de su administración.

En servicios públicos, el Gobierno Municipal de Chihuahua alcanzó también el primer lugar nacional, con una calificación de 7.10, resultado del trabajo permanente en recolección de basura, alumbrado público, bacheo y limpieza de calles.

Asimismo, en el rubro de cercanía con la ciudadanía, Marco Bonilla volvió a posicionarse en el primer lugar nacional, al obtener una calificación de 7.71, reflejo de un gobierno que escucha, camina las colonias y mantiene contacto directo con la gente.

En materia de percepción de seguridad, Chihuahua Capital se ubicó en el tercer lugar nacional, con una calificación de 7.03, dentro de uno de los indicadores más exigentes para los gobiernos municipales.

Estos resultados confirman la confianza ciudadana en un gobierno que trabaja con constancia, mantiene cercanía con la gente y traduce las decisiones en resultados visibles para las familias de Chihuahua Capital.