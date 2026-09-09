Presenta Unidad de Investigación de Robos resultados en lo que va del 2026

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, destacó que en el presente año se ha detenido a 316 personas por robos cometidos en la ciudad de Chihuahua.

En rueda de prensa, encabezada por el Fiscal de Distrito, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, la coordinadora de la Unidad de Investigación, Lic. Melissa Desire Realivazquez Lozoya, informó resultados obtenidos en el periodo enero – agosto de 2026.

Aunado a las 316 detenciones por el delito de robo, se obtuvieron de 245 vinculaciones a proceso y 118 sentencias condenatorias.

También, por medio de las investigaciones ministeriales, en lo que va del año se cumplimentaron 190 órdenes de aprehensión y se ejecutaron 61 órdenes de cateo.

Tan solo en el mes de agosto, se detuvo a 41 personas en flagrancia, 24 más con órdenes de aprehensión, y en los Tribunales se obtuvieron 23 vinculaciones a proceso y 19 sentencias,

Realivazquez Lozoya, resaltó que esos resultados forman parte de un trabajo coordinado entre Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, peritos y analistas, así como la participación de elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública.

Entre los casos relevantes del mes de agosto, mencionó la vinculación a proceso del imputado Gonzalo G. O., por tres robos cometidos a establecimiento de una misma cadena comercial; imputado a quien se le investiga por otros hechos delictivos de similar naturaleza.

La vinculación a proceso de Miguel Ángel C. R., por hechos relacionados con el robo a un domicilio y un posterior intento de apoderarse de un vehículo, imputado que se encuentra vinculado en otras tres causas penales por robos.

Finalmente, destacó la vinculación por robo agravado y variación de nombre de un imputado por hechos registrados el 27 de agosto en una florería de la colonia Cerro Grande, en cuya detención fue relevante la participación de vecinos del sector y de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de continuar las acciones de investigación y coordinación para combatir los delitos de robo y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).