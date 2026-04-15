Se incendia tráiler en taller al sur de la ciudad

Un tráiler fue consumido en gran parte por un incendio registrado en un taller de reparación ubicado en la calle Sierra del Cuervo, casi en el cruce con el periférico Vicente Lombardo Toledano.

Tras el reporte, se desplegó un operativo con elementos de la Policía y del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar las llamas; sin embargo, el fuego ya había causado severos daños al tractocamión.

La zona fue acordonada mientras se realizaban las maniobras para controlar la situación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.