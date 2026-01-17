Se incendia tractocamión en corralón de Transportes Cany; no hubo lesionados

Un incendio consumió un tractocamión y parte de un semirremolque al interior de un corralón de la empresa Transportes Cany, ubicado en el cruce de las calles 57a y Juan Pablo II, en la colonia Primero de Mayo, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, quienes atendieron el reporte y acordonaron el área para evitar riesgos a la población y a las instalaciones cercanas. Los bomberos realizaron maniobras para controlar y sofocar las llamas, las cuales se propagaron rápidamente por la unidad.

Tras varios minutos de labores, el fuego fue extinguido en su totalidad, evitando que se extendiera a otros vehículos o estructuras del corralón. Autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales de consideración.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar el motivo del incendio.