Se escondió ‘El Jardinero’ en desagüe para evitar captura

Audias Flores Silva, alias “El Jardinero” o “Cdmte. Flores”, originario de Huetamo, Michoacán, donde nació el 19 de noviembre de 1980, era considerado una figura de confianza dentro de la estructura criminal encabezada por Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, de quien además fue jefe de seguridad.

De acuerdo con expedientes oficiales, Flores Silva cuenta con una orden de extradición (38/2021) solicitada por Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación de arma de fuego. Asimismo, tiene órdenes de aprehensión vigentes en México, entre ellas el mandato R11/8380/2009, así como una orden de reaprehensión (ZM/938/2024) por homicidio cometido contra representantes de la autoridad.

Reportes de inteligencia lo ubican como líder regional del CJNG en Nayarit, con presencia en municipios como Amatlán de Cañas, Jala, Ixtlán del Río y Ahuacatlán -en estos dos últimos con ranchos utilizados para sus operaciones-. También mantenía operatividad en Jalisco, Estado de México y Zacatecas, donde coordinaba la producción y trasiego de drogas, además de participar en la sustracción ilegal de hidrocarburos.

En el plano internacional, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) emitió en mayo de 2025 una alerta para su localización, mientras que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que condujera a su captura.

Un mes después, el 18 de junio de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó en su lista de sancionados junto con otros mandos del CJNG, entre ellos Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias “Mayate”; Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”; y Ricardo Ruiz Velasco, “RR”.

Según el perfil elaborado por la OFAC, “El Jardinero” controlaba laboratorios clandestinos en la región Centro de Jalisco y el sur de Zacatecas, donde se producía metanfetamina y otras drogas sintéticas destinadas al mercado estadounidense.

Además de sus operaciones en el occidente del país, informes del gobierno estatal señalan que también tenía presencia en Guerrero. En particular, mantenía control territorial en el municipio de Zirándaro, en la región de Tierra Caliente, donde el CJNG disputa la zona con La Familia Michoacana, encabezada por los hermanos José Alfredo Hurtado Olascoaga, “La Fresa”, y Jhonny Hurtado Olascoaga, “El Pez”, por quienes también se ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por parte de autoridades estadounidenses.

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La presencia del CJNG en Guerrero también se extiende a Acapulco, donde mantiene disputas con grupos como “Los Rusos”. En ese contexto, se han registrado hechos de violencia vinculados al cártel, como la quema de vehículos y bloqueos carreteros, incluyendo la obstrucción de la autopista del Sol, cerca de la caseta de La Venta.

Asimismo, en septiembre de 2022, presuntos integrantes del CJNG desfilaron en Zirándaro durante la festividad de San Nicolás Tolentino, a bordo de camionetas y a caballo, portando armas de alto calibre, en una demostración de fuerza en la región.

Las autoridades consideran a “El Jardinero” un operador estratégico dentro del CJNG, tanto por su capacidad logística como por su control territorial en diversas entidades del país, lo que lo posicionó como uno de los objetivos prioritarios en la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

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En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad informó que el presunto capo fue sorprendido cuando se encontraba en una cabaña ubicada en las inmediaciones de la comunidad de El Mirador, en el estado de Nayarit.

“Durante el desarrollo de la operación, se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas)”, detalló.

Cuando sus escoltas se percataron de la presencia de las Fuerzas Armadas, huyeron en distintas direcciones para confundir sobre el paradero de Flores Silva.

“Sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención”, añadió.

De acuerdo con el video difundido por la instancia, se observa a un hombre sentado en la boca de un tubo, con parte del cuerpo dentro del conducto, hasta donde llegaron elementos de la Marina para someterlo.

“La operación se realizó de manera quirúrgica, sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales”, aseguró el Gabinete de Seguridad.

El trabajo de inteligencia para dar con el paradero del capo, señaló, llevó 19 meses y se realizó mediante el intercambio de información con agencias estadounidenses, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

“Se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo”, detalló.

Flores Silva, indicó la instancia, cuenta con mandamientos judiciales vigentes en México, así como con una orden de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos.

“Esta acción representa un logro relevante en materia de seguridad, al contribuir de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país”, resaltó.