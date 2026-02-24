Realizan mesa regional de seguridad en Aldama

En el marco interinstitucional, se realizó la Mesa Regional de Seguridad, donde se abordaron importantes temas para los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Santa Isabel y Aldama.

La sede de este importante evento fue el municipio de Aldama, donde la alcaldesa Sandra Galindo fue la anfitriona para recibir a los funcionarios de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

También se contó con la presencia de los directores de Seguridad Pública de los municipios antes citados, destacando la participación de Julio Salas, jefe de la Policía Municipal de Chihuahua.

Los tres niveles de gobierno participan en esta Mesa de Seguridad Regional, que atiende principalmente a los municipios que se encuentran conurbados con el de Chihuahua; por ser vecinos, se conforma una misma estrategia de seguridad.

Sandra Galindo exhortó a los presentes a seguir trabajando desde las instituciones que cada uno representa. Asimismo, se pidió a la ciudadanía no caer en desinformación y mantenerse atenta únicamente a los canales oficiales ante los acontecimientos que surgieron en otros estados del país.

En esta Mesa de Seguridad Regional se analizan estadísticas, mapas delictivos, así como la coordinación de despliegues policiales para hacer frente a los eventos de inseguridad.